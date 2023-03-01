Mahsun Kırmızıgül, 20 Gündür Deprem Bölgesinde

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül , depremde en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da depremzedelerin yanında... 20 gündür afet bölgesinde olan sanatçı, bugüne kadar 4 bin çadır, 3 bin soba, 37 TIR kuru gıda ve giyecek dağıttı. 50 kişilik ekibiyle Adıyaman’ın dağ köylerini bizzat gezerek dağıtım yapan Mahsun Kırmızıgül’ü, tesadüfen Beşiktaş Çarşı’nın Twitter hesabında gördüm. Beşiktaş’tan gelen yardımların da dağıtımını yapan sanatçının bugüne kadar basına yansımaması dikkatimi çekti.

Bölge halkının çok sevdiği Mahsun Kırmızıgül, yardımların gizli kalmasını istediği için her türlü röportaj teklifini geri çevirmiş. Öğrendiğime göre yanında Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Gürkan Topaloğlu var. Merhum müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu da 1999 depreminde haftalarca bölgede kalarak, yardım dağıtmıştı.

Engelli çocuklardan bebek bekleyen kadınlara, yenidoğanlardan yaşlılara kadar en çok zorlanan afetzedelere yoğunlaşan Mahsun Kırmızıgül, Adıyaman’da adeta pelerinsiz bir kahraman dönüşmüş. Biliyorum, bunları yazdığım için kızacak ama bu zor zamanda sadece maddi imkanlarını değil, vaktini de depremzedelere vakfedenleri alkışlamak görevimiz. Malum, şartların çetin olduğunu herkes biliyor, yine de eklemek istedim. Sanatçı, gittiği günden beri otomobilde yatıyormuş, çadıra henüz yeni geçmiş.