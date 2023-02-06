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Mahir İpek Yeğenlerinin Enkazdan Çıkarıldığını Açıkladı
Mahir İpek, depremde enkazda kalan yeğenlerinin tamamının çıkarıldığını söyledi.
Mahir İpek, depremde yeğenlerinin enkazda kaldığını söyledi. Oyuncu, "SAR arama kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı kalanlar için çalışıyorlar. Size ve sin gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.
Bir saat sonra bir açıklama daha yapan İpek, "SAR Arama kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz varolun" dedi.
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