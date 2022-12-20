Lionel Messi'nin Tarihi Rekoru

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda rekor kırmaya devam ediyor. Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçen Messi'nin sosyal medyadaki şampiyonluk paylaşımı, Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderi rekorunu kırdı. li yıldız'ndakırmaya devam ediyor. Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçen Messi'nin sosyal medyadaki şampiyonluk paylaşımı,tarihinin en çok beğeni alan gönderi rekorunu kırdı.

Paylaşım yaklaşık 60 milyon beğeni aldı. Messi, dünya rekoru hedefiyle paylaşılan ve 55 milyon beğeni alan 'yumurta' görselini de geride bırakmış oldu.

Messi, 1 milyon 700 bine yakın yorum aldığı fotoğrafına ise, "Dünya şampiyonları... O kadar çok hayal kurdum ki hâlâ inanamıyorum. Aileme, beni destekleyen herkese ve bize inanan herkese çok teşekkürler. Arjantinlilerin birlikte savaştığımızda ve birlik olduğumuzda aklımıza koyduğumuz her şeyi başarabileceğimizi bir kez daha kanıtladık" dedi.