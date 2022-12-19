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Lionel Messi'den Sosyal Medya Rekoru
Fransa'yı penaltılarla yenerek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den en çok konuşulan isim olan Lionel Messi, bir rekor daha kırdı. Dünyaca ünlü yıldız, sosyal medyada 1 milyon 150 binden fazla yorum aldı. İşte detaylar...
Dünya Kupası'nı kazanarak büyük başarıya imza atan Lionel Messi, bir rekor daha kırdı.
Yeşil sahada kırmadık rekor bırakmayan Arjantinli futbolcu, Instagram'dan yaptığı açıklamayla 12 saatte 1 milyon 150 binden fazla yorum aldı. Kupayı kaldırdığı anların karesini yayınlayan Messi, "Dünya şampiyonları... O kadar çok hayal kurdum ki hâlâ inanamıyorum. Aileme, beni destekleyen herkese ve bize inanan herkese çok teşekkürler. Arjantinlilerin birlikte savaştığımızda ve birlik olduğumuzda aklımıza koyduğumuz her şeyi başarabileceğimizi bir kez daha kanıtladık" dedi.
Messi'ye dünyanın her yerinden mesajlar geldi.
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