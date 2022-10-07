Kurtlar Vadisi'nin Sevilen İsmi Vefat Etti!

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Barda, Zincirbozan, Kocan Kadar Konuş ve Aliye gibi yapımlarda rol alan İsmail İncekara, hayatını kaybetti.

"GÜNE BÖYLE BİR HABERLE BAŞLAMAK İÇİMİZE ATEŞ DÜŞÜRDÜ"

Acı haberi Zafer Algöz, yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, yaptığı paylaşımda, "Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş.Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." ifadelerine yer verdi.

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

1950 doğumlu usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı İsmail İncekara Bursa'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları Kanlıca ve Sakarya'da geçmiştir. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak Lise eğitimini tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitimini sürdürmüştür. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun olmuştur. İsmail İncekara mezuniyetin ardından ise İstanbul Devlet tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır.

Bugüne kadar Duvardaki Kan, Melek Apartmanı, Deli Yürek, Azad, Kurtlar Vadisi, Aliye, Aynı Çatı Altında, Yalancısın Sen ve Kılıç Günü dizilerinin yanı sıra Avrenosun Müşterileri, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Barda, Zincirbozan, Kirpi ve Hiç Rıza sinema filmlerinde rol almıştır.