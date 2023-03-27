Flaş HaberKöksal Engür'ün Cenaze Bilgileri Belli Oldu
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Köksal Engür'ün Cenaze Bilgileri Belli Oldu
Usta sanatçı Köksal Engür'ün cenaze bilgileri belli oldu
76 yaşında hayatını kaybeden Köksal Engür'ün cenaze bilgileri belli oldu.
Engür'ün Leyla ile Mecnun dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt, "Köksal Engür Abi'mizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun" diye yazmıştı.
Bozkurt, cenaze bilgilerini de paylaştı. Oyuncu, "Köksal Engür Abimi'zin cenazesi yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip yolun karşısındaki Karacaahmet Sultan Cemevi ve Karacaahmet Camisi arasından girilen 8. adada defnedilecektir, sevenlerine duyurulur" dedii.
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