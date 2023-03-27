Köksal Engür Hayatını Kaybetti
Usta sanatçı 76 yıl yaşındaki Köksal Engür, hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini 'Leyla ile Mecnun' dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt duyurdu.
76 yıl yaşındaki Köksal Engür, hayatını kaybetti.
Usta sanatçının vefat haberini 'Leyla ile Mecnun' dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt duyurdu. Bozkurt, "Köksal Abi'mizi kaybettik, başımız sağ olsun" dedi. Birçok fenomen projede yer alan Engür, son dönemde Leyla ile Mecnun dizisindeki Aksakallı Dede rolüyle hafızalara kazınmıştı.
Usta sanatçı son olarak ise Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği 'Güven Bana' filminde rol almıştı.
Bozkurt, ilerleyen dakikalarda Engür'ün vefat sebebini de açıkladı. Oyuncu, "Köksal Engür Abi'mizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun" diye yazdı.
KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?
1956 yılında daha 10 yaşındayken, TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla tiyatro serüveni başlamış oldu. 1956-57 yıllarında iki sene, Kızılay Cemiyeti, Ankara'da bir Kızılay Gençlik Tiyatrosu kurmuş orada oynamıştır. İlk oynadığı tiyatro oyunu oyun çocuk oyunu olan "Heidi" idi. 11 yaşında iken oynadığı bu oyunda Alev Sezer ve Sema Aybars ile birlikte rol aldı. İlk profesyonel oynadığı oyun Ankara Halkevi'nde iken Meydan Sahnesi'nde yine bir çocuk oyunuydu.
1965 yılında girdiği Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1969 yılında mezun oldu. 1965 yılında katıldığı Ankara Deneme Sahnesi'nde 1972 yılına kadar çalıştı. 1975 yılında Çağdaş Sahne'ye geçti. Bankaların isteği üzerine birçok çocuk tiyatrosu yaptı.
Ankara'da Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, daha sonra Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli rollerde oynadı.
Ayrıca Nedim Saban, Kenterler ve Haluk Bilginer gibi Türk tiyatrosunun değerli isimleriyle de çalışmaları oldu. 1970'lerin başlarında TRT'de Levent Kırca ile beraber Oyun Treni'ni hazırladı. Radyo ve filmlerde seslendirme yapan Köksal Engür, tiyatrolarda görev aldıktan başka sinema ve dizi filmlerinde de oynadı. Süngerbob Kareşort çizgi fim dizisinde Squitward'ü, Susam Sokağı'ndaki Büdü karakterini ve çizgi filminde Red Kit'i de seslendirdi. 2002 yılında Zerda dizisindeki Sıddık karakteri rolü ile hepimiz tanıdık. Köksal Engür, sadece sahnedeki usta oyunculuğuyla değil; ustalıkla kullandığı, kendine has sesiyle de seyirciyi etkilemesini bildi. Çeşitli televizyon ve sinema çalışmalarının yanı sıra seslendirme de yapan Köksal Engür, Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Robin Williams ve Jack Lemmon gibi birçok ünlü sinema oyuncularını seslendirdi. Köksal Engür, Jale Engür ile evlidir ancak boşanmadıkları halde 1990 yılından beri ayrı yaşamaktadırlar.
Ödülleri :
1999 - Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu - Molly Sweeney
2002 - Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu-Tek Kişilik Şehir
Oynadığı Tiyatro Oyunları :
Film ve Dizileri:
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
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