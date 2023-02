Kızılay'ın AHBAP Derneği'ne 46 milyon TL'lik Çadır Sattı Haberine Haluk Levent'ten Açıklama 

Kızılay, Kahramanmaraş depremi sonrasında AHBAP'a 46 milyon TL'lik çadır satışı gerçekleştirdiği iddia edildmişti. AHBAP Derneği Başkanı ünlü şarkıcı Haluk Levent, açıklama yaptı.

"KIZILAY’IN İŞTİRAKİNDE OLAN KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş İLE SÖZLEŞME YAPTIK"

AHBAP Derneği, Twitter hesabından, "6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir. Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır. O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi. Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik. Çadırlar 2 bölgeden gelecekti. Erzincan’dan 1232 adet (8 tır) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş’a; Ankara'dan da 918 adet (8 tır) çadır Hatay’a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı. AFAD ile temasa geçildi ve çadırların dağıtımını yapma konusunda bilgi verildi.

Ayrıca 5-6 gün sonrasına teslim edilecek çadırlarla ilgili görüştüğümüz diğer firmalara da çadır siparişi verildi ve satın alındı. Tüm detaylar ve raporlamalar periyodik olarak yayınlayacağımız denetim raporlarında kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

"TÜM SÜREÇ BÖYLE YAŞANDI"

Derneğin tweet'leri alıntılayan Haluk Levent, "Her şey burada arkadaşlar. Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken "bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?" lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru. Birkaç sonra öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor. Ve Kızılay yetkilileri bana, 'bu toplanan paralarla hammadde ve kumaş satın alınıp tekrar Çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor' dediler. Bilginize. Tüm süreç böyle yaşandı" denildi.