Kids Fest’te gündüz çocuklar akşam aileler doyasıya eğlendi
Yeşil Nesil Atölyeleri’nin Şile Doğa Tatil Köyü’nde gerçekleşen Çocuk Festivali ‘Kids Fest’te son dönemin gözde gruplarından Sakiler, sahne aldı. 7’den 77’ye geniş bir kitlenin kısa sürede gözdesi olan grubun solisti Hasan Gözetlik, “Çocuklar bizi daha fazla seviyor. Özellikle 3 ile 6 yaş arasındaki çocukların ağzından bizim şarkılar düşmüyor. Nereden biliyorum çünkü üç tane bebeğim var. İkizlerim 5 yaşında ufak olan da 2,5 yaşında. Onlardan da biliyorum” diye konuştu.
Gündüz çocuklar havuzda eğitmenler tarafından düzenlenen oyunlarla gönüllerince eğlenirken akşam aileler Sakiler’in konserinde doyasıya eğlendiler. Yeşil Nesil Atölyeler’nin kurucusu Cömert- Ebru Agat, sosyal medyalarında yaptıkları ankette ‘en çok kimin konserini görmek istiyorsunuz’ sorusuna Sakiler Grubu’nun birinci sırada yer aldığını açıkladı.
CEM YILMAZ ZEKASI İLE GİRDİĞİ ORTAMI BÜYÜLÜYOR
Erşan Kuneri dizisinde söz ve müziği Cem Yılmaz’a ait olan Doyamadım şarkısını coverlayan Sakiler, “Cem abi, ‘Erşan’da 4-5 tane şarkılarım var bir tanesinde Sakiler’in cover yapmasını çok isterim diyerek’ bizi aradı. Sonra ona misafir olduk. Klibi de onun evinde stüdyoda çektik. Tepkiler inanılmaz güzel. Her şeyi bir kenara bırakın Cem Yılmaz ile bir anımız olması bizim için büyük bir onur ve gururdur. Muhteşemdi onla çalışmak. Zekası ile girdiği ortamı büyülüyor. Onu tanıdığımız için çok mutluyuz. Onunla aynı ortamda bulunmaktan dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz. Müziğe çok meraklı. İnanılmaz bir müzik bilgisi var. Kimsede olmayan enstrümanlara sahip” diye konuştu.
Bu projenin devamı gelir mi sorusuna ise Sakiler, “Bir dizisinde belki devamı olur. Ama oyunculuğumuzu beğenmedi. Bunlar çok iyi müzisyenler ama oyunculukları zayıf dedi” diyerek espriyle cevap verdi.
GRUPLAR DAĞILMAK İÇİNDİR
Türkiye’de kurulan grupların uzun soluklu olmaması konusunda ise Sakiler, “Gruplar dağılmak içindir MFÖ haricinde. Ama biz uzun yıllar seyircilerimize güzel şarkılar söyleyip sahne yapmak istiyoruz” diyerek duygularını dile getirdiler.
Dünyadan Uzak, Canıma Minnet, Adımız Ayyaş, Selamı Var, Aşığın Kaderi, Doyamadım, Ölürüm Hasretinle gibi birçok parçayı seslendiren ünlü grup, gecenin finalinde sahneden alkışlar eşliğinde indi.
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