Kerem Bürsin Ameliyat Oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yakında yeni projeleri başlayacak olan Kerem Bürsin, dün ameliyat oldu. Yakışıklı oyuncu Prof. Dr. Çağatay Öztürk tarafından başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası bugün evine geçti.

Ay Yapım’la anlaşması olan Kerem Bürsin, bir süre dinlendikten sonra yeni projeleri için çalışmalara başlayacak. Bürsin hem dijital, hem de televizyona yönelik proje yapacak.