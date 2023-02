"Kendimi Türkiye'ye Ait Hissetmiyorum" Diyen Şevval Şahin Yanlış Anlaşıldığını Söyledi 

Şevval Şahin, Armağan Çağlayan'ın programına katılıp, "Türkiye'de üç aydan fazla kalınca daralıyorum. Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum! Türkiye'den uzak kalınca daha mutlu oluyorum" sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Instagram'dan açıklama yapan model, "Aslında gündem asla bu değilken ve olmaması gerekirken, özellikle ülkemiz için son zamanlarda daha önemli ve değerli şeyler için enerjimizi harcamamız gerekirken bu açıklamayı yapmak maalesef beni üzdü. Yaklaşık bir yıl önce çekilmişbir içerikten yine benim ifade etmek istediğim tam tersini yansıtmak isteyen bazı magazin haberleri için bana gereksiz bir linç yapılıyor her zamanki gibi..." dedi.



Şahin, "Evet sadece bir yere ait değilim çünkü Türkiye'de büyümedim ama ben 19 yaşında Türkiye'ye aşık olup taşındım. Sadece anlatmak istediğim tam olarak; buranın değil oranın kültürüne, bakış açısına, toplumuna daha çok alıştım. Bunlarla büyümenin verdiği his ile tabii ki oraya da kendimi ait hissediyorum. Gittiğim seyahatlerde farklı kültürlerde oldukça uzun kaldığım oluyor ve bu bende alışkanlık olması sebebiyle heryere kolaylıkla adapte olabilen ve tek bir ülkeye ait hissetmeyen birisiyim ama tabii ki bu demek değildir ki ben Türkiye'mi ve ülkemi sevmiyorum, burada olmaktan mutluluk duymuyorum. Burası benim vatanım özümden gelen bir his ve ülkemi en iyi şekilde aşkla, heyecanla temsil etmek isteyen 19 yaşındaki kızı hatırlıyorum. Herkes her şeyi konuşabilir benim hakkımda ama benim ülkeme karşı ilgimi ve sevgimi sorgulayamazsınız. Bu hassas bir konu" diye konuştu.

Şahin, İstanbul'da doğup, 19 yaşına kadar Londra'da yaşamıştı.