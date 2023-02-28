Kemal Doğulu: Depremde Dört Arkadaşımı Kaybettim

Kemal Doğulu, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Depremzedeler için çalıştığını söyleyen kuaför, "İlk günden beri Nihat Odabaşı ve arkadaşlarla birlikte onların ihtiyacı için çalışıyoruz. Kendim deprem bölgesine gidip saç kesme ve animasyon yapmak istiyorum. Martın ikinci haftasına kadar sahnelerimi iptal ettim. Sahneye çıkıp şarkı söylemek ve dans etmek gibi enerjim yok. Huzur ve mutluluk bulmaya çalışıyoruz ama olmuyor" dedi.

Doğulu, "Depremden sonra değer yargılarınız değişti mi?" sorusuna, "Dört yakın arkadaşımı kaybettim. Çok zor durum. Hatay'dalardı. Halen enkazdan çıkarılmadılar. Bütün her şeye bakış açım değişti. İnsanlara sevdiğinizi söyleyin" cevabını verdi.