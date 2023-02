2004 yılında Hülya Avşar ile Cihan Ünal‘ın başrollerini paylaştıkları Kadın İsterse adlı dizide çapkın Cavit rolüyle hafızalara kazınan Kazım Akşar , hayatını kaybetti. 69 yaşındaki oyuncunun vefat haberini Melek Baykal, duyurdu. Melek Baykal, "Ah ki ne ah… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm; okul arkadaşım, meslektaşım, dostum... Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.

KAZIM AKŞAR KİMDİR?

Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda 'Çocuk Saati' programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı.

1986-1987'de İngiltere'ye devlet tarafından gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı. 1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dialog Anlatım İletişim okulunda eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. Akşar, Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır.