Karsu Ailesinden 10 Kişiyi Depremde Kaybettiğini Açıkladı

NTV ekranlarında Mesut Yar'ın canlı yayınına telefonla bağlanan Karsu Dönmez, kayıplarını gözyaşları içinde anlattı.

Hollanda'da depremzedeler için kampanya başlattıklarını 20 milyon Euro toplandığını, kampanyaya daha devam edeceklerini ifade eden Karsu: "Aliye Halamı, çocuklarını ve torunlarını, kuzenim Tuna ablamı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül ablam eşini ve 3 kızını, Meral Teyzemi kaybettik... 89 yaşındaki nenemi ve amcamı kurtarabildiler. Anlatmama gerek yok, bütün Türkiye bunları yaşıyor. Karsu köyünden halam aradı, para ve tuvalet lazım olduğunu söyledi. 'Ne olur bizi unutma unutma unutma' dedi. Unutulmayacak benim ödevim o" dedi.