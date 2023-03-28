Son Dakika
Kadınları Rahatsız Ettiği Haberiyle Gündeme Gelen Selami Şahin'in Eşi Didem Şahin'in Yıllar Önce Verdiği Röportajdaki Sözleri Şok Etti!
Kanseri Yenen Boğaç Aksoy'dan Hayranlarını Sevindirecek Haber
Altı ay önce lenfoma kanserini yendiğini açıklayan Boğaç Aksoy, hayranlarına müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ünlü oyuncu, setlere geri döneceğini belirtti. İşte detaylar...
Altı ay önce lenfoma kanserini yenen Boğaç Aksoy, sevenlerine müjdeli haberi verdi.
Kansere yakalandığı zaman yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılan oyuncu, yeni projesini duyurdu.
Aksoy, yeni film projesini imzaladığı anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Oyuncu, "Çekimleri nisan ayında Bursa’da başlayacak yeni filmimiz ile setlere geri dönüyorum. Bana inancı ve sevgisiyle güç veren sevgili menajerim Tümay Özokur'‘a ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum. Değerli yapımcımıza, yönetmenimize, senaristimize, oyuncu kadromuza ve tüm set ekibine hayırlı olsun. Sinema projemiz sizlerin de beğenisiyle inşallah seri olarak devam eder. Tüm ekip arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Yeni Sayımız
Eylül-Ekim
2021
Temmuz-Ağustos
2021
Mayıs-Haziran
2021
Ağustos-Eylül 2020
2021
Kasım-Aralık
2021
Ocak-Şubat
2021
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|28
|60
|2. Eyüpspor
|27
|53
|3. Rizespor
|26
|49
|4. Sakaryaspor
|27
|49
|5. Pendikspor
|26
|47
|6. Keçiörengücü
|27
|47
|7. Bodrumspor
|27
|42
|8. Manisa FK
|26
|42
|9. Boluspor
|27
|41
|10. Bandırmaspor
|26
|40
|11. Göztepe
|26
|38
|12. Tuzlaspor
|27
|28
|13. Erzurumspor
|26
|25
|14. Altay
|27
|25
|15. Adanaspor
|27
|25
|16. Altınordu
|26
|20
|17. Gençlerbirliği
|26
|18
|18. Denizlispor
|27
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|27
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13