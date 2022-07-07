Kadir Şeker'den ilk açıklama
Konya'da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, cezaevinden tahliye edildi. Kadir Şeker ilk açıklamasını ise Twitter’da yaptı.
Kadına şiddete müdahale ederken cinayet işleyen ve 10 yıl 10 ay ceza alan Kadir Şeker hakkında avukatı itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.
Tahliye olan Kadir Şeker, ilk açıklamasını ise sosyal medyada yaptı.
İşte Kadir Şeker’in Twitter’da yaptığı o açıklaması:
“2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet. Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar, umarım sizlerin de annesi bir gün ağlamaz. Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Tek gerçek hesabım budur.”
HAYIRLI BİR DOKTOR OLACAĞIM
“Twitter üzerinden özgürlüğüm için bana destek olan herkese teşekkür ederim. Sizlere borçluyum. Bu borcumu, vatanıma ve milletimize hayırlı bir doktor olup ödemek istiyorum. Yurtdışına gitmeyeceğim, son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim.”
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