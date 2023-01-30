Kadir Ezildi'nin Acı Günü!

Temizlik Avcıları isimli program ile adını duyuran daha sonra kariyerine sunucu olarak devam eden Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Genç sunucunun anneannesine bir ev hediye ettiği, ancak Gülhan Kaplan’n yeni evinde sadece bir ay oturduğu öğrenildi.