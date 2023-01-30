Flaş HaberÜnlü Oyuncunun Son Hali Şaşırttı!
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Kadir Ezildi'nin Acı Günü!
Katıldığı temizlik yarışmasıyla adını duyuran Kadir Ezildi. aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü sunucununanne annesi Gülhanım Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Temizlik Avcıları isimli program ile adını duyuran daha sonra kariyerine sunucu olarak devam eden Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Genç sunucunun anneannesine bir ev hediye ettiği, ancak Gülhan Kaplan’n yeni evinde sadece bir ay oturduğu öğrenildi.
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|20
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|21
|16
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|21
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|Takımlar
|O
|P
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|19
|50
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|20
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|20
|39
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|31
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|21
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|20
|30
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|19
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|20
|17
|19. Everton
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|20
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|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
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|2. Real Madrid
|18
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|19
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|5. Villarreal
|18
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