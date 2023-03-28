Kadınları Rahatsız Ettiği Haberiyle Gündeme Gelen Selami Şahin'in Eşi Didem Şahin'in Yıllar Önce Verdiği Röportajdaki Sözleri Şok Etti!

Selam Şahin, hakkında bugün çıkan iddia, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Şahin'in Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor. Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi... Kadınlarla görüntülerinin de çekildiği, 38 yıllık evli 3 çocuk babası olan Selami Şahin'in bu davranışı sonrası eşi Didem Şahin'in tavrı ise merak konusu olmuştu.



Didem Şahin'in yıllar önce verdiği röportaj da gündem oldu.

Didem Şahin, 9 Mart 2006 yılında Vatan gazetesine verdiği röportajı sanatçının, bugünki haberinen sonra yeniden gündeme geldi. Didem Şahin, "Kabul etmiyor ama Selami alkol bağımlısı. İçiyor ve saldırganlaşıyor. Neye kızsa hıncını benden alıyor. 6 yıl önce ayağımın üzerine çıkıp çiğnedi ve liflerim koptu. Benim gibi dayak mağduru çok sanatçı eşi var inanın. Bugüne dek 3 çocuğum için katlandım. Bir şarkı, beste karşılığında onunla birlikte olan ünlü kadınları da biliyorum. Artık ayrılmak istiyorum ama sürekli beni, 'yüzüne kezzap atar jiletlerim?' diye tehdit ediyor" sözleri dikkat çekti.