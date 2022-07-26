İzzet Yıldızhan'dan Dikkat Çeken TOGG Çıkışı!

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde kameralara yansıdı. Meydan katında bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya gelen usta sanatçı, yemek eşliğinde arkadaşlarıyla sohbet etti.

"ÇOK BAŞARILI BİR ARAÇ OLMUŞ"

Yıldızhan, "Burada TOGG'u yakından inceleme fırsatım oldu. Gerçekten çok başarılı ve çok şık bir araç olmuş. İnşallah en kısa zamanda seri üretime geçer. Ben şimdiden araştırmalara başladım ve ön satış için şimdiden bekliyorum. Çıkar çıkmaz inşallah almayı düşünüyorum" dedi.



