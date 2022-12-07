İşte Ceyhun Fersoy'un sağlık durumu 

'Baş Belası' tiyatto oyununun turnesinde geçirdiği kazada ölümden dönen Ceyhun Fersoy, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Amasya’nın Merzifon ilçesinde, 'Baş Belası' oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybederken, Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci ölümden dönmüştü. Fersoy, ""Seksenler' oyuncularının tamanının sizin için sarı-lacivert forma giymesi çok etkileyiciydi, siz ne hissettiniz?" sorusuna, "Ağladım. Çünkü güzel bir motivasyondu benim için..." yanıtını verdi.

"HİÇBİR YERDE ANLATMAYACAĞIM"

Fersoy, "Çok zor biliyorum ama o anı hatırlıyor musunuz?" sorusuna, "Hiçbir zaman hiçbir yerde anlatmayacağım" cevabını verdi.

"KIRIKLAR VE KOPMA VAR"

Sağlık durumundan bahseden Fersoy, "Şimdilik durumumum iyi... Ayak bileğinden ameliyat oldum, kırıklar ve bağ kopması var" dedi.



CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Ceyhun Fersoy 10 Nisan 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta eğitimini İsviçre ve Fransa'da lise eğitimini ise Burak Bora Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti.

2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, 'Bir Demet Tiyatro'da yer aldı. Çocuklar Duymasın dizisindeki Berke karakteri ile yıldızI parladı.Seksenler dizisinde Şahin Balcı karakteri ile başrol oynadı.

CEYHUN FERSOY KİM İLE EVLİ?

Ceyhun Fersoy, 2015 yılında Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlendi.