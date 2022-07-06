İstanbul’da 15 ilçede mahalleler yeni yabancı ikametine kapatıldı

Kiraların önlenemez yükselişi ve bazı mahallelerde yabancılara ait gettoların oluşması üzerine Göç İdaresi Başkanlığı 1 Temmuz 2022 itibariyle Türkiye’de 1169 mahalleyi yeni yabancı ikametine kapattı. Kararı değerlendiren İSTOÇ İş adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Demir, yabancı göçünden en fazla etkilenen İstanbul’da 15 ilçe, Antalya’da 2 ilçede yeni yabancıların kiralama yapamayacağını belirterek, bu durumun kira fiyatlarını dengeleyeceğini söyledi.

Şenay Araç Demir, “Bazı ilçelerde toplam nüfusun yüzde 25’ini yabancıların oluşturması üzerine kanun maddesine dayanarak böyle bir karar alındı. İstanbul’da Fatih’te 13, Beyoğlu’nda 10, Esenyurt’ta 8 mahalle bu karardan etkilenecek. Yabancılar mülk satın alsa bile bu ilçelerde oturma izni alamayacak. Artık ev sahipleri nasılsa yabancılara istediğim fiyata kiralarım veya satarım diyerek fiyatları daha fazla yükseltemeyecek. Belki yabancı uyruklu kişiler başka ilçelere yönelebilir ama o ilçelerin de yabancı nüfusu yüzde 20 ile sınırlandırılacağı için, yeni kapatma kararı alınabilir. Mülk sahipleri artık elini başına koyup bu konuyu biraz daha düşünmeli” diye konuştu.



İSTOÇ İş adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Demir, ayrıca fırsatçı bir anlayışla çok yüksek bedellerden kiralama yapan ev sahiplerinin bugünlerde pişmanlık yaşadığını da söyledi. Şenay Araç Demir “Hemen ev bulma telaşı ile yabancı uyruklular fiyatına bakmaksızın evleri tuttular ama şimdi özellikle Antalya, Alanya’dan gelen haberler kiraların ödenemediği yönünde. Hatta yabancılara yönelik sosyal medya platformları takip edilirse görülecek ki onlar kiraladıkları daireleri kendileri başkalarına kiraya vermeye başladılar” dedi.



Gayrimenkul yatırımı yapacak yabancıların kapalı olan mahallelerle ilgili doğru bilgilendirilmesi gerektiğini de hatırlatan Şenay Araç Demir, bu mahallelerde artık ikamet için uygunluk belgesi verilmeyeceğini söyledi. Demir “Ancak daha önce tapusunu almış yabancılar endişe etmemeli, çünkü onlar oturma izni yenilemelerini almaya devam edebilecek” dedi.