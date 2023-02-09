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İspanya Yine Türkiye'nin Yanında...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye’ye yardım gönderen ülkelerin başında İspanya geldi.

Gündem 09.02.2023, 16:19 09.02.2023, 16:25 sercan
İspanya Yine Türkiye'nin Yanında...
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye’ye yardım gönderen ülkelerin başında İspanya geldi. İspanya, sığınmacı krizinde ve Patriot hava savunma sistemleri konusunda da Türkiye’ye diplomatik destek vermişti. İspanya, yardım için Türkiye’ye gelen amfibi hücum gemisi “Juan Carlos I” ve amfibi çıkarma gemisi “Galiçya”ya ek olarak, Blas de Lezo Firkateyni ile Cantabria Lojistik Gemisi’ni de personel ve malzeme nakli için sevk ettiğini duyurdu. 202 metrelik Juan Carlos I, 500 deniz piyadesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılacak.
Gemide yer alan iniş pistlerindeki helikopterler, hava yolu ile yaralı nakil edilmesinde kullanılacak. Galiçya gemisi, tonlarca yardım malzemesi bırakacak. Buna ek olarak İspanya, 70 kişilik profesyonel sağlık ekibi ve sahra hastanesi kurulması için gerekli ekipmanları da gönderdi. Sahra hastanesi aynı anda 200 hastaya bakabilecek ve ameliyat yapılmasına olanak tanıyacak.
İspanya devletine ek olarak İspanyol sivil toplum kuruluşları ldeas Infantiles SOS, Educo, Medicos del Mundo, Oxfam Intermon, Plan Internatiocal, World Vision adlı, Türkiye ve Suriye'de deprem mağdurlarına destek için Acil Müdahale Komitesi adıyla ortak yardım kampanyası başlattı.
Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği’nin girişimi ile İspanya’da toplanan yardımların Türkiye’ye ulaştırılması için hava koridoru da oluşturuldu. İspanya’da toplanan battaniye ve gıda kolileri, doğrudan uçuşlar ile Türkiye’ye getirilecek.
MET-GÜN Enerji şirketi, İspanya'daki Hard Rock Hotel’de Türk Büyükelçiliği ile koordineli bir şekilde depremzedelere yardım kampanyasının merkezi oldu. Şirket, İspanyol radyo kanallarına duyurular vererek, Türkiye'ye yardım çağrısı yaptırdı. Bunu duyup yardım yapmak isteyen İspanyollar otel binasına ellerinde yardım kolileriyle geldi. Buna ek olarak İspanya, depremin 2. Gününde 2 uçak dolusu insani yardım malzemesi gönderdi.
PİDE İKRAM EDİLDİ
Vatandaşlar, İspanyol arama kurtarma ekibini durdurup pide ikram etti.

DİPLOMATİK OLARAK TÜRKİYE’NİN YANINDA DURAN TEK AB DEVLETİ
İspanya, ABD ile yaşanan Patriot hava savunma sistemi polemiğinde, Türkiye’ye destek verdi. 2015’te terör örgütü PKK’nın hendek isyanı bastırıldı. ABD, Hollanda ve Almanya, Patriot hava savunma sistemlerini geri çekti.
2019’da Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında NATO, Türkiye’de hala konuşlu olan Patriot hava savunma sistemlerinin geri çekilmesini tartıştı. İspanya karşı çıktı. İspanyol Patriot füzeleri ve personeli, İncirlik’te kalmaya devam etti. İspanya'dan gelen 46 kişiden ve 14 köpekten oluşan arama kurtarma ekibi, kendilerine ikram edilen pideleri şu notla paylaştı: "Yemek ikram etmek için bizi durdurdular. Yemekler için para ödememize izin vermiyorlar. Vatandaşlar acil durum ekibi oldu. Asla unutmayacağız. Buranın gerçek kahramanları onlar. Biz sadece onların umuduyuz."
İspanya, Türkiye'deki Patriot desteğini uzatmaya devam ediyor. Son olarak İspanya, desteğini Haziran 2023'e kadar uzattığını belirtti. İspanya, 2013'ten beri Patriot desteğini 6'şar ay süreyle (yasal üst limit) uzatıyor. İspanya, ayrıca 2016’da Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yapılan sığınmacı geri kabul antlaşmasına karşı çıktı. İspanya, Türkiye’nin sığınmacı merkezi olmasına tepkisini dile getirdi.

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