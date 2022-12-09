Gazeteci İsmail Saymaz, baba oluyor. Saymaz, iki yıl önce İstanbul Hilton Oteli'nde Şeyda Sayar ile evlenmişti. Gazeteci, çevirmenlik yapan ve İspanya'da eğitim gören eşiyle eşiyle dün Kanyon AVM'de gerçekleşen Recep İvedik 7 galasına katıldı. Sayar'ın etkinlikte karnı burnunda olduğu görüldü. Çiftin, iki yıl önceki düğünü çok konuşulmuş, sosyal medyada gündemde kalmıştı.



ŞEYDA SAYAR KİMDİR?

Şeyda Sayar İspanya'da eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden mezun olan Şeyda Sayar, İspanya'daki Universidad de Castilla-La Mancha'da eğitimi aldı. Siyah beyaz fotoğraflara meraklı olan Şeyda Sayar çevirmenlik de yapıyor.



İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

11 Temmuz 1980 yılında Rize'de doğan gazeteci ve yazar İsmail Saymaz, aslen Erzurumludur. İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamlayan İsmail Saymaz, lise yıllarında Ülkücü bir düşünce yapısına sahip olmuş, ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitapların etkisiyle sol kesime yönelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Saymaz, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 1995 yılında 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yapmaya başlayan İsmail Saymaz, daha sonra yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı.

Gazetecilik hayatına ilk olarak doğduğu şehir olan Rize'de başlayan İsmail Saymaz daha sonra, bulunduğu İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı. İnsan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayınladı. Erzincan Davası başta olmak üzere çeşitli haberleri nedeniyle yirmiye yakın davada yüz yılı aşkın hapis cezası istemiyle yargılandı. Saymaz, uzun yıllar Hürriyet gazetesinde de görev aldı.