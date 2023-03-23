Flaş Haberİlber Ortaylı'nın İkinci Torun Sevinci
Son Dakika
İlber Ortaylı'nın İkinci Torun Sevinci
Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, ikinci torununu kucağına aldığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine duyurdu. İşte haberin detayları...
Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, ikinci torununu kucağına aldı. Ortaylı, hastane odasından çektirdiği Instagram'dan paylaştı.
Yazar, "Hayatımın en mutlu anlarından biri. Sevgili kızım Tuna ve Sertaç bana bir de kız torun gösterdiler. Defne'nin mutlu bir zamanda ama her şeyden önce güvenli bir ülkede büyümesini ve yaşlanmasını diliyorum. Diğer torunum Deniz Ali de böylelikle çok istediği bir kız kardeşe sahip oldu. Güzel günlerde hep birlikte olmaları dileğiyle" diye yazdı. Ortaylı'ya binlerce tebrik mesajı geldi.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Yeni Sayımız
Eylül-Ekim
2021
Temmuz-Ağustos
2021
Mayıs-Haziran
2021
Ağustos-Eylül 2020
2021
Kasım-Aralık
2021
Ocak-Şubat
2021
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|26
|54
|2. Eyüpspor
|26
|53
|3. Pendikspor
|26
|47
|4. Rizespor
|25
|46
|5. Keçiörengücü
|26
|46
|6. Sakaryaspor
|26
|46
|7. Bodrumspor
|26
|41
|8. Manisa FK
|25
|39
|9. Boluspor
|25
|38
|10. Bandırmaspor
|25
|37
|11. Göztepe
|25
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|26
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|25
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|26
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|26
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13