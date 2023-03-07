İclal Aydın Ameliyat Oldu! Sağlık Durumunu Paylaştı 

Yazdığı Üç Kız Kardeş dizisinin uyarlaması olan dizide rol olan İclal Aydın, ameliyat oldu.

Mikrodiskektomi ameliyatı için masaya yatan sanatçı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Doktoruyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Aydın, " Bu fotoğraf dün sabah 07.30’da sevgili Prof. Dr. Bülent Önal’ın yaptığı servikal mikrodiskektomi ameliyatımdan yedi saat sonra çekildi. Ayakta, gülerek ve yürüyerek çok şükür. Aylar süren ağrılarım, uykusuzluklarım ve hareket kabiliyetimdeki azalmalar son bulacak umarım. Beni aynı gün ayağa kaldıran doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim. Şu anda geçici ağrılarım olsa da dünkü bu gülüşüm kayıtlara geçsin istedim. Var ol, sağ ol" diye yazdı.