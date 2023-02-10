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İbrahim Çelikkol Off-Road Aracıyla Hatay'da Köy Köy Dolaşıyor
Orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılarak kalpleri fetheden İbrahim Çelikkol şimdi de deprem için seferber oldu
Birsen Altuntaş'ın haberine göre: İbrahim Çelikkol’un depremin ilk gününden beri Hatay’da olduğu ortaya çıktı. Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde rol alan Çelikkol, pazartesi sabahı off-road aracıyla ve yardım malzemeleriyle soluğu Hatay’da aldı.
Uzun süre ormanlık alanda bir evde yaşayan ve zor doğa koşullarına karşı eğitimli olan Çelikkol’un köy köy dolaşarak yardım götürdüğü öğrenildi. Ünlü aktörün özellikle girilmeyen 30 köye girdiği ve arama kurtarma çalışmalarına da aktif olarak katıldığı öğrenildi.
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