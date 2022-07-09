Hıncal Uluç'tan Üzen Haber!

Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, “Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” ifadelerini kullandı. a kaldırıldı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, “Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.

1 Kasım 1939 Kilis doğumlu olan Hıncal Uluç, gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur. Babasının subay olması nedeniyle farklı şehir ve okullarda yaptığı ilk, orta, lise eğitiminden sonra 17 yaşında Yenigün’de gazeteciliğe adım atmıştır. Kariyerinde, Yankı, Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinde çalışmıştır. Bunun yanında TRT, Kanal 1, NTV Spor, TV8, ATV, aHaber, Sky Türk kanallarında spor ağırlıklı olmak üzere programlarda yorumculuk veya sunuculuk yapmıştır.