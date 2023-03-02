Hatay ve Adanalı Olan Sarp Apak: Can Kayıplarımız Var

Sarp Apak, eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney Apak ile birlikte Armutlu'daki bir mekan çıkışında görüntülendi.

Oyuncu, "Hepimiz gibi değişik bir hayatımız var şu an. Yemek yedik evimize gidiyoruz şimdi. Bir şekilde hayata devam ediyoruz" dedi. Sarp Apak, "Benim ailem de Hatay ve Adanalı... Biz de kayıp yok birinci çemberden ama tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Çok kötü bir tablo olduğunu hepimiz biliyoruz. Git gide hayatımız normalleşicek ama oralar yalnızlaştığı anda tekrardan bütün millet olarak devreye girmemiz gerekecektir" dedi.