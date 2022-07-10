Flaş HaberHastaneye kaldırılmıştı! Kötü haber geldi
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Hastaneye kaldırılmıştı! Kötü haber geldi
Hastanede yoğun bakıma kaldırılan spor yorumcusu ve yazar Hıncal Uluç entübe edildi.
Gündem 10.07.2022, 18:27 tarkan abdullahoğulları
Hürriyet gazetesi yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Gelişmeyi Twitter'daki hesabından duyuran Tahir Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.
Hukukçu Ural Akyüzüm sosyal medya hesabından Hıncal Uluç'un entübe edildiğini ifade etti.
Akyüzüm şu ifadeleri kullandı: "Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz..."
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