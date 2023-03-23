Hastanede Görüntülenen Mehmet Ali Erbil Yaptığıyla Şaşırttı

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil önceki gün Atakent Acıbadem Hastanesi’nde görüntülendi. 20 yıldır ‘kaçış sendromu’ hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil’e rutin serum tedavisi uygulandı.

Elinin üzerine damar yolu açıldıktan sonra bir süre hastanenin kantininde bekleyen ünlü şovmen, o sırada telefonundan TikTok uygulamasına girdi. İnternet ünlüsü Ece Ronay, katıldığı bir programda Erbil’in TikTok yayınlarından günde 70 ila 100 bin TL arası para kazandığını öne sürmüştü.