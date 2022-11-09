Hanife Gürdal'ı Çılgına Çeviren Mesaj!

Başörtüsünü çıkardıktan sonra uzun süre tartışma konusu olan Hanife Gürdal, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Kemal Ayvaz ile bir dargın bir barışık evliliğini sürdüren Hanife, eşine gelen mesajı görünce çileden çıktı.

"HAYAT KADINI KOCAMA MESAJ ATIYOR"

Instagram'dan paylaşım yapan Hanife, "Bir hayat kadını kocama mesaj atıyor. Ben de kocama mesaj atıldığı için sinirlenip, kendisine mesaj atıyorum. 'O kadar söyledim, bana yazmayacaktı' diyor. Hayat kadını olduğun için, beni kendine muhatap etmeye çalıştın.

Ben onu da çok net anlıyorum. Kemal'e şey yazıyor, 'Müsait misin? Bir sesini duyayım.' ben bunları görünce bunlar için mesaj attım.

"YUVA BOZMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Kemal de diyor ki, geçenlerde ameliyat olmuş, geçmiş olsun demiş. Kadın da bana 'senin kocan bana yazıyor' diyor. Sen yuva bozmaya çalışıyorsun. Ben kimsenin kocasına bakmadıysam, kimse de benim kocama bakamaz.

Benim kocama merhaba dahi diyemezsiniz. Bunu Kemal'in takipleştiği herkese söylüyorum. Ben yapmıyorsam, benim kocama da yapmayacaksınız." diyerek tepkisini gösterdi.

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

1995 yılında İzmir'de doğan Hanife Gürdal, Instagramda 600 bini aşkın kişi tarafından takip ediliyor. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda giyim tarzını değiştirerek gündem olmuştu. Kemal Ayvaz ile evli olan Hanife Gürdal şimdilerde bir Instagram fenomeni.