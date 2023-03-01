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Hande Yener, Depremzede Abdurrahman Aydın ile Görüntülü Konuşup Moral Verdi
Ünlü isimler, tüm Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Hande Yener, depremzede Abdurrahman Aydın ile görüntülü konuşarak yanında olduğunu söyledi. Aydın, “Annemi ve iki bacağımı kaybettim. Umutlarımı da kaybetmiştim. Ama bana umut oldunuz” dedi.
Hande Yener, deprem felaketi sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.
Ünlü şarkıcı, Hatay’da enkaz altından kurtulan ve Ankara’daki hastanede tedavisi devam eden Abdurrahman Aydın’a yardım elini uzattı. Yener, arkadaşları işinsanı Murat Karabova ve İrem Betil sayesinde Aydın ile görüntülü konuştu.
Depremde iki bacağını kaybeden Abdurrahman Aydın, “Enkaz altında annemi kaybettim. Onu korumak kollamak isterken iki bacağımdan oldum. 21 günden beri hastanedeyim. Umutlarımı da kaybetmiştim. Ama bana umut oldunuz. Sizlere teşekkür ederim” dedi. Hande Yener ise şu sözlerle karşılık verdi: “Bir tanem çok geçmiş olsun. Seni gördüm daha iyi oldum. Hep aklım sende.”
"YARDIMLARIN DEVAM ETMESİ GEREK"
Hande Yener ve Abdurrahman Aydın’ın görüntülü konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Murat Karabova, “Abdurrahman’a geldik. Kardeşim harika şu anda. Hande Yener’e teşekkür ediyoruz. Kardeşimiz daha iyi olacak. İyileşince de gezip dolaşacağız, yemekler yiyeceğiz. Babacığı da pırlanta gibi bir kalbe sahip. Bugünler ise Allah’ın izniyle geçecek” dedi.
Hande Yener ise konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bütün aileler bizim, bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Yardımların devam etmesi gerekiyor.” (Hürriyet)
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