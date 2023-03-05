Hande Soral ve İsmail Demirci: İyiyiz Demeye Utandığımız Günler Gerçekten

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Hande Soral ve eşi İsmail Demirci önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu çift, deprem felaketiyle ilgili şöyle konuştu: “Büyük bir felaket yaşadık. Birileri anlatsa ‘Olmaz’ dersin, inanmazsın. Gerçekten büyük bir yıkım oldu. Biz de manevi anlamda inanılmaz etkilendik. Yakınlarını kaybeden tüm depremzedelere sabırlar diliyoruz. İyiyiz demeye utandığımız günler gerçekten. Ama yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bireysel olarak elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.”