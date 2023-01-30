Hakan Peker'in Başı Saplantılı Hayranıyla Dertte!

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Pop müziğin efsane isimlerinden şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi oldu. 34 yaşındaki platonik aşık Tuğba B. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava kapsamında sanığın "Karam" parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı belirlenmişti.

"ESAS MAHKEMEDE İFADE VERECEĞİM"

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken, Peker'e platonik aşk besleyen Tuğba B. katılmadı. Mahkeme hakimi sanık Tuğba B.'nin ifadesinin alınması için ikametinin bulunduğu Kocaeli'deki mahkemeye yazı yazıldığını ancak sanığın davanın esas mahkemesinde ifade vereceğini söylediğini belirtti.

"İHLALDEN CEZALANDIRILDI"

Şarkıcı Peker'in avukatı sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, "Hakkında zorla getirme kararı verilsin. Dava açıldıktan sonra da benzer eylemlerde bulunduğu için yeni soruşturmalar da açıldı. Aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı da almıştık ve ihlal ettiği için cezalandırıldı" dedi. Mahkeme, sanığın bir sonraki celse mazeretsiz şekilde duruşmaya katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılarak duruşmaya getirileceğini belirtti.