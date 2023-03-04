Hadise, Depremzedeler İçin 30'dan Fazla Flaman Sanatçısıyla People Help the People Şarkısını Söyledi
Hadise'nin sesiyle katkıda bulunduğu 12-12 için Artists'in People Help the People adlı yardım şarkısı 3 Mart Cumna sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlamaya başladı. Şarkıyı, Hadise otuzdan fazla şarkıcı ve müzisyen ile birlikte kaydetti.
Hadise'nin yanı sıra; Astrid Stockman, Axelle Red, Bart Peeters, Berre, CAMILLE, Clouseau (Koen ve Kris Wauters), Dana Winner, Francisco Schuster, Geike Arnaert, Grace, Gustaph, ILA (İlayda Çiçek), Isabelle A, Johannes Genard, Lady Linn, Laura Tesoro, Maksim, Margriet Hermans ve Celien, Metejoor, Natalia, Niels Destadsbader, Novastar (Joost Zweegers), Olivia Trappeniers, Paul Michiels, Peter Van Laet, Pommelien Thijs, Selah Sue ve Starlings (Tom Dice ve Kato) şarkıda sesleriyle yer aldı. Jeroen Swinnen’ın yapımcılığı üstlendiği şarkının kaydında: Basta Flip Kowlier, davulda Isolde Lasoen, klavyede Jef Neve, çelloda Jeff Assy, akustik gitarda Joost Zweegers ve gitarda Milo Meskens. Nina Babet şarkı koçu olarak yer aldı.
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|22
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|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
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|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
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|22
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|21
|37
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|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
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|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
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|21
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|11. Göztepe
|22
|30
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|22
|25
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|22
|22
|14. Altay
|22
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|22
|18
|16. Altınordu
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|17
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|22
|16
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|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
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|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
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|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
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|20
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|21
|28
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|21
|24
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|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
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|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
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|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
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|32
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|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
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|20
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|29
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|20
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