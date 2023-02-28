Hadise'den Yardım Şarkısı

Ünlü şarkıcı Hadise , Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen iki büyük depremin ardından depremzedeler için bir yardım kampanyalarına katılım göstermeye başladı.

Hadise, Hollanda'da düzenlenen yardım kampanyasına katıldı. Hadise yaşadığı duygulardan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü şarkıcı, "Uyuyamadım, kendimi suçlu hissettim, enkaz altındakileri yalnız bırakıyormuş gibi hissediyorsun."

"Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. İzleyip, bir şey yapamamak çok kötü" ifadelerini kullandı. Hadise son olarak; doğup büyüğüdüğü Belçika'da 20 sanatçı arkadaşıyla 'People Help The People'ı (İnsanlar İnsanlara Yardım Eder) şarkısını seslendirmek için Brüksel'e gitti. Şarkı, Belçika Acil Yardım Konsorsiyumu'nun öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasının sesi olacak. Şarkı 3 Mart günü ülkedeki tüm radyolarda çalınacak ve birçok medya kuruluşu canlı yayınlarla yardım toplayacak. Bu yardımlar deprem bölgesine aktarılacak. (Posta)