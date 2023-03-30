Gülşen, Milletvekili mi Oluyor? Ülkeyi mi Terk Etti? Flaş Açıklama...

İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis yapan şarkıcı Gülşen, tahliye olduktan sonra İspanya'daki oğlu Azur'un yanına gitti. Zaman zaman sahne alan şarkıcıya CHP'den milletvekili adaylığı teklifi götürüldüğü iddia edildi.

Sosyal medyada gündeme gelen açıklamada Gülşen'in avukatı, "Gülşen siyaseti düşünmüyor ve yerinin meclis değil sahne olduğunun altını çiziyor. Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek" ifadelerine yer verildi. Gülşen'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.