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Gökhan Özoğuz'dan Deprem Uyarısı
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesaplarından deprem uyarısı yaptı. Ünlü şarkıcı, bir araştırma şirketinin mesajını alıntı yaparak, uyarıda bulundu. İşte detaylar...
Gökhan Özoğuz, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, gök cisimleri arasındaki geometriyi sismik faaliyetlerle bağlantılı olarak takip eden araştırma enstitüsü Güneş Sistemi Geometri Araştırması'nın (SSGEOS) deprem uyasını sayfasında paylaştı. Şarkıcı, SSGEOS şirketinin, "Önümüzdeki günlerde Türkiye ve çevresinde daha güçlü (artçı) bir şok olabilir" diye attığı tweet'i sayfasına taşıdı.
Athena grubunun solisti Özoğuz, "Yine bir kaç gün içinde güçlü bir artçı deprem geliyor. Lütfen tedbirli olalım" diye yazdı.
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