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Gökhan Özen Kalp Krizi Geçirdi
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, bir süredir Amerika'da yaşıyor. Uzun süredir paylaşım yapmayan şarkıcı, dün gece sosyal medya hesaplarından kalp krizi geçirdiğini açıkladı. İşte haberin detayları...
Gökhan Özen, kalp krizini geçirdiğini açıkladı.
Instagram'dan bilgi veren şarkıcı, "Dün gece yarısı Los Angeles’ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bi süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet" dedi.
Gökhan Özen, mesajı Türkçe'nin yanı sıra İngilizce'de yayınladı.
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