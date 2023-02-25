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Gökçe Akyıldız ve Sevda Erginci: Hepimiz Anksiyete Olduk
Gökçe Akyıldız ve Sevda Erginci, deprem hakkında konuştu. Oyuncular, "Hepimizde anksiyete olduk. Normalleşemeyiz tabii ki uzun bir süre. Bir yandan da Marmara depremi korkusu da sardı bizleri" dedi
Gökçe Akyıldız ve Sevda Erginci, önceki akşam Etiler'deki bir kafe çıkışında görüntülendi.
Kahve içmek için çıktıklarını söyleyen ikili, "Herkes kadar keyifsiz ve üzgünüz, tatsızız" dedi.
Deprem süreci ile ilgili konuşan oyuncular, "Çok zor bir süreç, setlerimiz de başlamıştı ama Hatay'da deprem olunca yine durdu. Çünkü ekipmanlarımız da orada. Ama kısa süre içerisinde tekrardan başlarız sanırım, hepimizde anksiyete oldu artık, normalleşemeyiz tabii ki uzun bir süre. Bir yandan da Marmara depremi korkusu da sardı bizleri. Birbirimize moral veriyoruz arada görüşmeye çalışarak. Ancak bu kadar zaten. Bu arada Türk milletine biz çok güvendik tekrardan ya. Tüylerimiz yardım gecesinde de diken diken oldu. Böyle durumlarda kenetlenip kendimizi de koruyabiliyormuşuz" dedi.
İkili daha sonra yürüyerek evlerinin yolunu tuttu.
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