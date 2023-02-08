Flaş HaberFerzan Özpetek'ten 200 bin TL'lik Bağış
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Ferzan Özpetek'ten 200 bin TL'lik Bağış
Ferzan Özpetek, İtalya’da bu cuma akşamı sahneleyeceği ve biletlerinin hepsi satılan ‘Ferzaneide’ adlı tek kişilik gösterisinden elde edilen 200 bin TL’yi AHBAP Derneği’ne bağışladı
Yaşamını İtalya’da sürdüren ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, ülkemizde yaşanan felakete duyarsız kalmadı. Özpetek, İtalya’da bu cuma akşamı sahneleyeceği ve biletlerinin hepsi satılan ‘Ferzaneide’ adlı tek kişilik gösterisinden elde edilen 200 bin TL’yi Haluk Levent’in AHBAP Derneği’ne bağışladı.
Özpetek, “Ben uzakta da olsam kalbim ülkemde ve ülkemin güzel insanlarında” diyerek, yaşanan bu felakete destek oldu.
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