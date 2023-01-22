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Fazıl Say'dan Şahmaran'a Ağır Eleştiri
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, başrollerini Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Şahmaran dizisine sosyal medya hesaplarından ağır göndermede bulundu. İşte haberin detayları...
Fazıl Say, başrollerini Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Şahmaran dizisine ağır göndermede bulundu.
Piyanist, "Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde 'oğlan kızı nasıl götürür'e bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur ulan? Bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan ve reytingtinizden. 10 üzerinden bir!" dedi.
Cuma gününden beri Netflix'te yayınlanan Şahmaran, dizisi sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.
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