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Fatma Girik'in Annesi Münevver Ukav Hayatını Kaybetti
Fatma Girik'in 99 yaşındaki annesi Münevver Ukav, Covid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti. Ukav'ın Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav Bodrum'daki evinde fenalaşarak 19 Mart'ta Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ukav, Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.
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