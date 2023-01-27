Evlatlık Edindiğini Açıklayan Selin Ciğerci'ye Şok! Soruşturma Başlatıldı
Selin Ciğerci, boşandığı eşi Gökhan Çıra'yla evlatlık edindiğini açıklaması gündemden düşmüyor. Sosyal medya fenomeni hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. İşte detaylar...
Selin Ciğerci, boşandığı eşi Gökhan Çıra'yla evlatlık edindiğini açıklamıştı. Sosyal medya fenomeni, duygularını Instagram'dan paylaşmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, "Basında ve sosyal medyada “Selin Ciğerci’nin evlat edindiğine ilişkin” haberler ve paylaşımlarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Ciğerci, dün Snob Magazin'e açıklama yapmıştı. Ciğerci, Saadet Selenay Çıra adını verdiğini kızını yurt dışından evlatlık edindiğini söylemişti.
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