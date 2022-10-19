Esra Erol'da Skandal Sözler! 'Pes' Dedirtti!

Esra Erol'un programına katılan Eniz Demirci, seks işçisiyle 2.5 yıldır aşk yaşadığı için eşinin 1.5 yıldır eve almadığını ve sevgilisi Cansu'nun da kendisini bıraktığını söyledi.

Gündüzleri Cansu'yla kafede buluştuklarını akşam görüşmediklerini söyleyen Demirci, Cansu'nun bir süre sonra hamile kaldığını ve bu hamilelikle eşinin bu yasak aşkı öğrendiğini anlattı.

Eniz Demirci Cansu'nun evden "Çalışıyorum" diyerek çıktığını ve kendisinin her gün 200 TL günlük para verdiğini söylemesi ağzımızı açık bıraktı. Yani Eniz amca, Cansu'yu çalışıyormuş gibi göstermek için günlük para vermiş.

DNA TESTİNİ KABUL ETMEDİ

Böylece parası yetişmeyince şu anda 1 milyon TL değerinde olan 2 evini satan Eniz Demirci, bunun üstüne Cansu'yla görüşmek için de başka bir adama günlük 200 TL verdiğini anlattı. Cansu'nun 5 ay önce doğan kız çocuğunun kendisinin olduğunu iddia eden Eniz Demirci, çocuğa DNA testi yapmak istediğinde Cansu'nun kabul etmediğini söyledi.

Telefonla yayına bağlanan Eniz'in kızı "Babam hep kadınlarla para yiyordu." dedi ve babasının kendilerine "Cansu sizden değerli" dediğini de ekledi.

ŞANTAJ YAPTI!

Çocuğun Eniz'den olmadığını söyleyen Cansu da ertesi gün stüdyoya geldi. Eniz'in başka bir adama 500 TL verip çıplak görüntülerini çektirdiğini ve bu görüntülerle Eniz'in şantaj yaptığını ve başka adamlarla birlikte olmaması için dövdüğünü iddia etti.

Cansu Altunalmazlar, 'Ben bu işi yapıyordum. Onunla tanıştım beni bırakmadı. Ben onun ev parasını yemedim. Kendisi bana para verdi bu hayattan kurtardı. Ama sonra beni tehdit etmeye başladı. Mahrem görüntülerimi çekip aileme söylemekle tehdit etti. Onun telefonunda benim görüntülerim var. Zorla ona kadınlık mı yapacağım' dedi.

"UTANMALISIN!"

Hala daha çocuğun kendisinden olduğunu söyleyen Eniz Demirci'ye de sonunda Esra Erol patladı. Erol, "Bir insanın utanma duygusu en büyük erdemlerden biridir. İnsan önce yaptıklarından sonra da 6 evladından utanmalı. Sen bu kadına hayat seçimi ne olursa olsun laf söyleyemezsin. Yemin ederim o kadın senden çok daha onurlu bir kadın." dedi.