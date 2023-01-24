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Eşini Cezaevinde Kaybeden Elif Karlı'dan Duygusal Paylaşım
Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti. Geçtiğimiz hafta eşini kaybeden şarkıcıdan duygusal paylaşım geldi. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti.
İki çocuk babası olan 57 yaşındaki Cengiz Karlı, altı aydır Tokat cezaevindeydi. Şarkıcı, eşinin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Karlı, "Gözlerine iyice bak. Bekle. Ahh kalbim" diye yazdı.
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