Eşini Cezaevinde Kaybeden Elif Karlı'dan Duygusal Paylaşım 

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti.

İki çocuk babası olan 57 yaşındaki Cengiz Karlı, altı aydır Tokat cezaevindeydi. Şarkıcı, eşinin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Karlı, "Gözlerine iyice bak. Bekle. Ahh kalbim" diye yazdı.