Erkan Kolçak Köstendil'den Duygusal Baba İtirafı

Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarındaki 'Empati' programına konuk oldu. 'ınekranlarındaki '' programına konuk oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Kolçak Köstendil'e "Babanı erken yaşta kaybettin" sorusunu yöneltince, Köstendil'in duygusal cümleleri ortaya çıktı.

Köstendil, "Babayı kaybetmenin yaşı yok. Dün olsa yine erken kaybettim derdim. Ben 20 yaşındaydım, ama 6 yaşında kaybetmiş bir çocuk, ne erken yaşı diyebilir. Sağ olsaydı şu anda ve dün vefat etseydi, erken kaybettim derdim, doyulmaz çünkü. Kendi çocuğun olduğu zaman, hadi ya baba bu kadar seviyor muydun beni ya, bu kadar seviyordun diye düşünüyorsun! Çocuğun olunca anlarsın diyorlar ya, maalesef öyle oluyor. Benim babam çok yoğun bir insandı döneminde Osmangazi Belediye Başkanı Yardımcısıydı, Fen İşleri Müdürü'ydü; deli gibi çalışan bir adamdı, hep çok yoğundu ve bizim Bursaspor'da idmanlarımız uzaktaydı, 40 dakika falan gidersin yani. Her idman kale arkasından gelir idmanı izler, işine geri dönerdi. Şu an anlayabiliyorum, ne büyük bir olay..." cümleleriyle babasına olan minnetini, özlemini ve sevgisini anlattı.