Enkazdaki Mesaj Doğukan Manço'yu Duygulandırdı

depremlerin ardından en aktif çalışan yardımseverlerdendi. Soluğu Hatay’da alan Manço yardım çalışmalarına katıldı, depremzede çocuklara moral vermek için çabaladı, sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yaparak afet bölgesi hakkında bilgiler verdi. Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço , Kahramanmaraş merkezlilerin ardından en aktif çalışan yardımseverlerdendi. Soluğu Hatay’da alan Manço yardım çalışmalarına katıldı, depremzede çocuklara moral vermek için çabaladı, sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yaparak afet bölgesi hakkında bilgiler verdi.

Doğukan Manço’nun afet bölgesinden yaptığı son paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço’nun “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” şarkısının sözlerinin bulunduğu duvar yazısı kalmıştı: “Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile.” Doğukan Manço takipçilerinin gönderdiği bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. (Hürriyet)