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Enkazdaki Mesaj Doğukan Manço'yu Duygulandırdı
İlk depremlerin ardından soluğu Hatay’da alan ve yardım çalışmalarına katılan Doğukan Manço, duygulandıran bir paylaşım yaptı. Bir enkazın üzerinde bulunan Barış Manço’lu duvar yazısı mesaj niteliğindeydi: “Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile.”
Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en aktif çalışan yardımseverlerdendi. Soluğu Hatay’da alan Manço yardım çalışmalarına katıldı, depremzede çocuklara moral vermek için çabaladı, sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yaparak afet bölgesi hakkında bilgiler verdi.
Doğukan Manço’nun afet bölgesinden yaptığı son paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço’nun “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” şarkısının sözlerinin bulunduğu duvar yazısı kalmıştı: “Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile.” Doğukan Manço takipçilerinin gönderdiği bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. (Hürriyet)
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