Engin Akyürek ve Aras Bulut İynemli'yi Yıkan Ölüm

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Engin Akyürek ve Aras Bulut İynemli gibi birçok ünlü ismin yakın arkadaşı olan Köknar Tezay vefat etti.

Dijital sektörde çalışan Tezay’ın vefat haberi sevenlerinde şok etkisi yarattı. 55 yaşındaki Tezay’ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü açıklandı.

Köknar Tezay’ın cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi. “Ferhat ile Şirin” dizisinde de konuk oyunculuk yapan Köknar Tezay 2 Şubat’ta genç oyuncu Genco Özak’ın yaş günü partisine de katılmıştı.