Elif Karlı'nın Eşi Cezaevinde Hayatını Kaybetti!

2. Sayfa'nın haberine göre; ünlü şarkıcı Elif Karlı eşinin kaybıyla sarsıldı.

Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti. Çiftin iki çocuğu vardı.