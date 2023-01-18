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Elif Karlı'nın Eşi Cezaevinde Hayatını Kaybetti!
Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı hayatını kaybetti. Ünlü iş insanı cezaevinde yaşamını yitirdi.
2. Sayfa'nın haberine göre; ünlü şarkıcı Elif Karlı eşinin kaybıyla sarsıldı.
Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti. Çiftin iki çocuğu vardı.
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